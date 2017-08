Vierwöchige Weiterbildung am AZP Chemnitz auf Einladung von PrintPromotion

Intensiver Wissenstransfer zu Automatisierungsfeatures

Informationen zu Trends im Bogenoffset

Am 15. Juni fand bei KBA-Sheetfed in Radebeul ein spezielles Praxistraining für Dozenten und Lehrkräfte der Druckindustrie statt. 15 Fachlehrer aus 15 Ländern nahmen teil. Sie repräsentierten vier Kontinente. PrintPromotion hatte sie zu einer vierwöchigen Weiterbildung an das AZP Chemnitz eingeladen. Ein Tag davon war dem Programm bei KBA-Sheetfed gewidmet. An den anderen Veranstaltungstagen ging es schwerpunktmäßig um Lösungen für den durchgängigen Druckereiworkflow. Weitere Besichtigungen bei Maschinenherstellern und in Unternehmen der Lieferindustrie schlossen sich an.

Interessiert ließen sich die Druckfachleute aus 15 Ländern Details an den Bogenoffset-Aggregaten von KBA-Sheetfed erläutern

Nach einigen grundlegenden Informationen zur KBA-Gruppe und zum Produktprogramm präsentierte KBA-Trainer Stefan Splett Komponenten und Automatisierungsfeatures der modernen Rapida-Bogenoffsetmaschinen. Schwerpunkte bildeten hierbei die DriveTronic-Einzelantriebskomponenten wie SIS (ziehmarkenfreie Anlage), SPC (simultaner Druckplattenwechsel) oder SFC (simultaner Lackformwechsel) sowie weitere Automatisierungen für schnelles, simultanes Rüsten wie das Jobwechselprogramm oder die CleanTronic-Waschanlagen. In einem weiteren Block wurden Inline- und Online-Varianten für die Messung und Regelung der Druckqualität vorgestellt. Die Teilnehmer sahen das moderne Bogenoffsetwerk von KBA im sächsischen Elbtal und hatten die Möglichkeit, alle ihre Fragen zu Bogenoffset-Technik und KBA fachkundig beantworten zu lassen.

Die Teilnehmer freuten sich über den intensiven Wissenstransfer und nahmen aktuelle Informationen zu neuesten Trends und Entwicklungen im Bogenoffset mit in ihre Heimat. Hier können sie ihr Wissen als Multiplikatoren an andere Druckfachleute weitergeben.