Werkstore in Radebeul-Naundorf öffnen am 9. September von 9 bis 16 Uhr

Druckdemos, Werksrundgang und Informationen rund um den Druckmaschinenbau

Von der ersten Schnellpressenfabrik zum international führenden Druckmaschinenhersteller

Tobias Fleck stellt die weltweit schnellste Bogenoffsetmaschine Rapida 106 in der Endmontage vor

Am 9. August wurde die Koenig & Bauer AG in Würzburg 200 Jahre alt. Aus der weltweit ersten Schnellpressenfabrik von 1817 ist ein international führender Druckmaschinenhersteller mit einzigartig breitem Portfolio an Print-Lösungen entstanden. Gefeiert wird der runde Geburtstag vom 21. bis 23. September am Gründungsstandort in Würzburg. Aber schon im Vorfeld laden die in Radebeul ansässigen Unternehmen der Koenig & Bauer-Gruppe am 9. September zum Tag der offenen Tür ein. So gibt es auch in Sachsen die seltene Gelegenheit, die Entstehung und Vorführung von Druckmaschinen der internationalen Spitzenklasse hautnah zu erleben.

Von 9 bis 16 Uhr (letzter Einlass 15 Uhr) sind die Werkstore in Radebeul-Naundorf geöffnet. Zu entdecken gibt es viel, darunter:

Präzision und Genauigkeit in hoch automatisierten Montage- und Fertigungsbereichen

Modernste Druck- und Stanztechnik bei spannenden Live-Präsentationen

Vorzüge von Koenig & Bauer als attraktiver Arbeitgeber in der Region

Umfangreiches Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten und -berufen in der unternehmenseigenen Lehrwerkstatt

Technik-Vorführungen der werkseigenen Feuerwehr

Abwechslungsreiches Programm für alle kleinen Besucher mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Clown Lulu Lustig

Catering-Team in Aktion mit Speisen und Getränken

Rund um das Werksgelände stehen in begrenzter Anzahl kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Darüber hinaus empfiehlt sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Drei Gesellschaften der zu den weltweit führenden Druckmaschinenherstellern zählenden Koenig & Bauer-Gruppe sind in Radebeul-Naundorf ansässig. KBA-Sheetfed Solutions ist im Konzern für Entwicklung, Vertrieb, Montage und Kundenservice aller Bogenoffsetmaschinen zuständig. KBA-Industrial Solutions produziert Komponenten für Druckmaschinen und externe Auftraggeber. KBA-Deutschland vertreibt die Bogenoffsetmaschinen und weitere Produkte an die Druckereien im Inland und kümmert sich um den dazugehörigen Service.