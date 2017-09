Vom 20. bis 23. September findet im Bangkok Trade & Exhibition Center zum sechsten Mal die von der Messe Düsseldorf Asia organisierte Pack Print International statt. Koenig & Bauer AG wird in diesem Jahr mit der KBA-Sheetfed Solutions aus Radebeul, der Niederlassung KBA Asia-Pacific in Singapur und den regionalen Vertriebsgesellschaften, auf einem Messestand in Halle 100 (Nr. E01) über ihr umfangreiches Portfolio für den Verpackungsdruck informieren. Auch die für das Segment flexibler Verpackungsdruck zuständige italienische KBA-Flexotecnica wird ihre Lösungen für diesen Wachstumsmarkt präsentieren.

Hoch automatisierte Maschinen wie die Rapida 106 kommen in Südostasien immer häufiger zum Einsatz (1)

Mit einer Wachstumsrate von 6,2 bis 6,5 Prozent entwickelt sich die Druckindustrie in Südostasien sehr dynamisch, wobei es zwischen den einzelnen Ländern deutliche Unterschiede gibt. Nach dem Riesenmarkt China ist Thailand einer der größten Abnehmer von Druckmaschinen in der Region. Durch den wachsenden Export und die steigende Binnennachfrage sind Rapida-Bogenoffsetmaschinen vor allem bei den Verpackungsbetrieben des Landes sehr begehrt. Viele Markenartikler, die ihre Produkte weltweit vertreiben, lassen ihre Verpackungen in Thailand produzieren. Dieser Trend hält auch 2017/18 an. Die Druckanwender investieren technologie- und markenbewusst.

Hoch automatisierte Offsettechnik bei großen Verpackungsproduzenten

Verpackungsproduzenten wie T.C.P. Industry und VNT Interprint (beide in Bangkok) setzen zunehmend auf hoch automatisierte Anlagen wie die Rapida 106. So produziert seit vergangenem Jahr eine höher gesetzte Rapida 106 mit sechs Druckwerken, Lackturm und Auslageverlängerung sowie QualiTronic Professional zur Inline-Farbdichteregelung und Bogeninspektion bei T.C.P. Industry. Bei VNT Interprint läuft seit wenigen Monaten eine Sechsfarben-Rapida 106 mit Lackausstattung. Continental Packaging, ebenfalls in Bangkok, setzt eine Rapida 105 PRO in der Achtfarbenvariante mit zusätzlichem Lackturm und Auslageverlängerung für konventionelle und UV-Farben sowie Lacke ein.

Die moderne EVO XD von KBA-Flexotecnica findet auch in Asien immer mehr Abnehmer (2)

Auch die vietnamesische Druckindustrie wächst. Rund 1.500 industrielle Verpackungs- und Druckbetriebe produzieren im Land. Im Jahr 2015 erhielt Goldsun Packaging & Printing als einer der führenden Verpackungsbetriebe Vietnams eine Rapida 105 mit Lackausstattung. Nach einer zweiten Maschine im vergangenen Jahr ist Ende 2017 die Lieferung der dritten, einer Sechsfarben-Rapida 105 mit Lackturm und Auslageverlängerung, vorgesehen. Auf den Philippinen und in Indonesien wird ebenfalls neue KBA-Drucktechnik installiert, u. a. eine Sechsfarben-Rapida 105 mit Lackturm bei CPS in Jakarta.

Wachstumsmarkt Flexodruck

Mit einer jährlichen Zuwachsrate von 4 bis 5 Prozent sind die heute auch in Asien zunehmend im Flexodruck produzierten flexiblen Verpackungen das am stärksten wachsende Segment. Dabei setzen Unternehmen in Thailand, Malaysia und auf den Philippinen zunehmend auf Maschinen von KBA-Flexotecnica.