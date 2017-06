KBA Rapida 105 PRO ergänzt drei Halbformat-Rapidas

Breites Bedruckstoff-Spektrum von Papier bis Karton

Flexibler Einsatz von konventionellen und UV-Farben/Lacke

Seit Jahren investiert Aslam Sulaiman, Inhaber von Century Packages in Karachi/Pakistan, regelmäßig in Bogenoffsettechnik von KBA. Im Unternehmen produzieren derzeit drei Halbformat-Rapidas: zwei Rapida 72 sowie eine Fünffarben-Rapida 75 mit Lackturm. In wenigen Wochen kommt eine Rapida 105 PRO mit sechs Druckwerken und Ausstattung für die hochwertige Inline-Veredelung hinzu. Damit steigt das Druckunternehmen mit rund 100 Beschäftigten in das Mittelformat auf.

Aslam Sulaiman (l.), Inhaber von Century Packages, mit Bhupinder Sethi, Vertrieb KBA-Sheetfed, an der Rapida 105 PRO im Trainingszentrum des Druckmaschinenherstellers (1)

Aslam Sulaiman: „Dieser Umstieg war mehr als überfällig. Wir benötigen das größere Format für unsere Verpackungs- und Akzidenzaufträge.“ Die Rapida 105 PRO ist sehr flexibel für Bedruckstoffe bis zu 1,2 mm Stärke ausgestattet und kann sowohl mit konventionellen als auch mit UV-Farben und Lacken betrieben werden. Das sichert Century Packages eine hohe Flexibilität von der Lebensmittel- bis hin zur hochwertigen Kosmetik-Verpackung. Zu mehr Produktivität tragen die Maschinenerhöhung um 450 mm, FAPC-Plattenwechselautomaten, CleanTronic Multi-Waschanlagen und das absenkbares Nonstop-Rollo bei.

Immer einen Schritt voraus: Aslam Sulaiman (l.) lässt sich von Bhupinder Sethi anhand von Praxisbeispielen hochwertige Veredelungslösungen erläutern (2)

Century Packages wurde im Jahr 2006 gegründet und wächst seitdem mit Drucktechnik von KBA-Sheetfed. In Karachi schätzt man die Unterstützung durch das KBA-Werk in Radebeul und durch den örtlichen Vertriebs- und Servicepartner Imprint Packaging Solutions. Mit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 und HACCP besitzt Century Packages alle für den hochwertigen Verpackungsdruck bis in den Lebensmittel-Bereich und ein nachhaltiges Arbeitsschutzmanagement erforderlichen Zertifikate.