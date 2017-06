Standard für die industrielle Druckproduktion

Vollautomatische Produktionskette ohne manuelle Eingriffe

Deutliche Produktivitätssteigerung bei Akzidenz und Verpackung

Dezentrale Prozessüberwachung über mobile Devices und Rapida LiveApp

Heute ist es wichtiger denn je, Prozessabläufe in der Druckproduktion zu automatisieren, um die Leistungsfähigkeit der Technik voll auszuschöpfen. Nur so lassen sich Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit in den Betrieben signifikant steigern. Vieles dazu ist bereits passiert – Jobwechselzeiten haben sich drastisch verkürzt, es gibt Closed-Loop Prozesse für den Druckerei-Workflow, datenbasierte Services wie Performance Reports und Benchmarking werden von ersten Anwendern intensiv genutzt.

Die Rapida-Modelle von KBA-Sheetfed sind bereits umfassend automatisiert: für Spitzen-Produktionsleistungen von bis zu 20.000 Bogen/h, für schnellste Auftragswechsel bis hin zum Flying JobChange, für exakte Inline-Qualitätsregelung und für hohe Wirtschaftlichkeit durch kurze Stillstandszeiten und minimierte Makulatur. Mit ErgoTronic AutoRun präsentiert der Druckmaschinenhersteller jetzt die nächste Stufe der Prozessautomatisierung für die industrielle Druckproduktion.

Mit zwei Klicks am ErgoTronic-Leitstand ist das autonome Drucken aktiviert

1) Auftragswechsel startet nach Fortdruck

2) Fortdruck startet nach Auftragswechsel (1)

Intelligente Systeme entlasten Bediener

ErgoTronic AutoRun startet den Auftragswechsel vollautomatisch, nachdem die Produktion des vorangegangenen Druckjobs abgeschlossen ist. Nach dem Auftragswechsel geht die Maschine automatisch wieder in Produktion. Dieser Kreislauf wiederholt sich, bis ein Bediener die Produktionskette manuell stoppt bzw. die vorbereitete Jobliste abgearbeitet ist. Bei Signaturwechsel oder Web-to-Print-Aufträgen muss nicht einmal der Rüstprozess konfiguriert werden. Der Start des Rüstens, der Auftragswechsel, der Start des Fortdrucks, die Farb- und Registerregelung – alles läuft ineinander verzahnt automatisch ab. Die Bediener überwachen den Prozessablauf und sind von weiteren Routinetätigkeiten befreit. Sie bestücken die Wechselschächte der Plattenwechsler mit neuen Druckplatten, stellen die benötigten Bedruckstoffe und Betriebsmittel bereit und wechseln – sofern nicht ebenso automatisiert – die Stapel.

Mit ErgoTronic AutoRun konfigurieren sich Rapida-Bogenoffsetmaschinen selbst, wechseln vollautomatisch die Jobs und produzieren diese ohne manuelle Eingriffe (2)

Haupt-Einsatzgebiet für ErgoTronic AutoRun ist der autonome Druck im Akzidenzbereich – beispielsweise bei kleinauflagigen Produktionen oder mehreren Signaturen bei umfangreicheren Produkten. Sprachwechsel sind eine weitere Anwendung. Auch Online-Druckbetriebe mit ihren hoch standardisierten und automatisierten Abläufen profitieren vom autonomen Drucken. In der Verpackung lässt sich der Rüstprozess nach dem Erreichen der Auflage vollautomatisch starten bzw. der Fortdruck läuft nach einem komplexen Auftragswechsel automatisch.

Die Voraussetzungen für ErgoTronic AutoRun legte KBA-Sheetfed schon im Jahr 2013 mit der preisgekrönten TouchTronic-Leitstandbedienung. Das Auftragswechselprogramm am ErgoTronic-Leitstand verfügt über eine klare, logische Struktur. Der Bediener erfasst alle Einstellungen auf einen Blick und löst den Jobwechsel mit einem Knopfdruck (One Button Job Change) aus. In einer interaktiven Jobliste sieht der Bediener alle geplanten Aufträge. Er kann ihre Reihenfolge jederzeit ändern, um z. B. Produktionen, die mit gleichem Bedruckstoff oder im gleichen Format laufen, zusammenzufassen. Alle Rüstprozesse für die jeweiligen Aufträge lassen sich bereits hier eingeben und programmieren.

ErgoTronic AutoRun koordiniert die vorhandenen Automatisierungsmodule und automatisiert dadurch den gesamten Druckprozess. Nach Schichtende oder Abarbeitung der Jobliste wird die Maschine dann manuell gestoppt.

Die Rapida LiveApp macht den Leitstand mobil (3)

Rapida LiveApp macht den Leitstand mobil

Auch beim Überwachen des Produktionsprozesses sind die Bediener flexibler denn je. Sie tragen ihren mobilen Leitstand quasi in der Hosentasche. Per Smartphone und Rapida LiveApp sind sie immer mit ihrer Maschine verbunden – auch beim Kaffeetrinken in der Kantine. Ein Blick auf das Display informiert darüber, welcher Auftrag gerade produziert wird und wie lange er noch läuft. So können Sie selbst abschätzen, wann Sie wieder an der Maschine sein müssen um beispielsweise die Druckplatten für den Folgeauftrag zu laden.

Neben dem Maschinenzustand informiert die LiveApp über alle Fakten zum Auftrag bis hin zu Energieverbrauch und CO2-Emission pro 1.000 Bogen. Mit der Chargenerfassung lassen sich Verbrauchsmittel wie Papier und Farbe über einen QR-Code bzw. manuell erfassen und den jeweiligen Druckjobs zuordnen. Der Verwendungsort – z. B. ein bestimmtes Farbwerk – wird automatisch erkannt und im Datensatz mit abgespeichert. Ob Druckfarbe, Bedruckstoff, Gummitücher oder Platten: alle Daten stehen für die Nachverfolgung bis zur Lagerverwaltung zur Verfügung. Und das ohne weite Wege. Die Daten werden vom mobilen Gerät an den Leitstand gesendet und automatisch über die LogoTronic Professional per JMF an die Branchensoftware übergeben.

Info-Panel mit Angaben zu Produktion, Energie- und CO2-Verbrauch (4) Der integrierte Wartungsmanager weist auf die tagaktuellen sowie die in den nächsten Tagen folgenden Arbeiten zur Maschinenpflege hin. Durch die Angabe der zugehörigen Zeiten lassen sich die Wartungstätigkeiten so planen, dass sie die Produktion nicht stören. In Schritt-für-Schritt-Anleitungen erhalten die Bediener bebilderte Erläuterungen zu den auszuführenden Tätigkeiten. Der Wartungsprozess wird einfacher und übersichtlicher. Nach erfolgter Wartung können die Bediener diese quittieren und bei Bedarf mit eigenen Kommentaren versehen.

Standards für die Automatisierung im Druck

Zu den Zielen von KBA-Sheetfed gehört es, mit innovativen Lösungen und proaktiven Services immer wieder Standards für den Bogenoffset zu setzen. ErgoTronic AutoRun und Rapida LiveApp sind solche Standards. Sie erhöhen die Kapazität der eingesetzten Maschinen, entlasten die Bediener und sorgen durch zeitgemäße Bedienabläufe für mehr Spaß an der Arbeit. Damit erhöhen sie die Wettbewerbsfähigkeit der Druckbetriebe, die sie einsetzen.