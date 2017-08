Dainichiseika investiert in Flexotechnik von Koenig & Bauer

Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co.,Ltd. ist eine der führenden Farbenhersteller in Japan. Um die Entwicklung neuer Farben für das Bedrucken flexibler Verpackungen voranzutreiben, investiert das Unternehmen in eine hochmoderne Flexodruckanlage von KBA-Flexotecnica, einer Tochtergesellschaft der Koenig & Bauer AG (KBA). „In der EVO XD haben wir genau das gefunden, was wir gesucht haben. Technik und Qualität der Maschine entsprechen unseren hohen Anforderungen“, so Naoki Tanimoto, Technical Division Manager von Dainichiseika.

Die EVO XD für Dainichiseika in Japan ist auf den flexiblen Einsatz wasserbasierender Farben vorbereitet

Auf der EVO XD will das Unternehmen neue wasserbasierte Farben, speziell für den Druck auf Folien, testen. Zudem können Verpackungsdrucker innovative Verbrauchsmaterialien auf der Maschine testen, ohne ihre eigene Produktion zu unterbrechen. „Wir sind bei KBA-Flexotecnica auf einem guten Weg. Die gute Zusammenarbeit mit KBA-Digital & Web bei Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Service trägt Früchte. Gemeinsam können wir Neuerungen und spezifische Kundenlösungen besser und schneller umsetzen“, bekräftigt Christoph Müller, Vorstand der Koenig & Bauer AG und Geschäftsführer von KBA-Flexotecnica. Die EVO XD soll im September diesen Jahres am Produktionsstandort in Tokyo den Betrieb aufnehmen.

Dainichiseika seit 1931 am Markt

Dainichiseika Color & Chemicals wurde 1931 gegründet und ist seitdem stetig gewachsen. Mehr als 4.000 Mitarbeiter sind weltweit für das Unternehmen tätig. Dainichiseika hat sich in vielen Bereichen der Farbenherstellung etabliert. So entwickeln, produzieren und verkaufen die Japaner an ihren Standorten funktionale Druckfarben, Offsetfarben für Flyer, Bücher und Verpackungsmaterialien, aber auch anorganische, organische und präparierte Pigmente für Lacke und andere Anwendungen.

EVO XD für den flexiblen Einsatz wasserbasierender Farben

Die an den japanischen Kunden gelieferte Achtfarben-CI-Flexorotation für eine Bahnbreite von 1.320 mm und Abschnittlängen von 370 bis 850 mm aus der erfolgreichen EVO XD-Reihe ist für den Einsatz wasserbasierter Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Folien, sehr dünnem und empfindlichem „breathable“ LDPE, kaschiertem Material und Papier geeignet. Sie bietet höchste Flexibilität für vielfaltige Verpackungsanwendungen und verfügt über eine sehr energieeffiziente Trocknung. Die EVO XD nutzt Module der aktuellen X-Baureihen und ist für schnelle Jobwechsel, hohe Produktivität auch bei kleinen Druckauflagen und geringe Einrichtemakulatur konzipiert. Das automatische Andrucksystem AIF, die hocheffiziente Waschanlage „Speedy Clean“ und das integrierte Druckfehlererkennungssystem ermöglichen einen schnellen Produktionsanlauf.