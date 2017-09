Built for Your Needs. The KBA B2 Presses.

Vier neue Veranstaltungstage

Informationen zu Rapida 75 PRO und Rapida 76 in lockerer Atmosphäre

Fortführung im Jahr 2018 geplant

Visual zur aktuellen B2-Kampagne „Built for Your Needs. The KBA B2 Presses.“ von Koenig & Bauer (1)

Vom 14. bis 19. September findet die nun schon dritte Staffel der Veranstaltungsreihe „Built for Your Needs. The KBA B2 Presses.“ statt. An vier Tagen erhalten Halbformatdrucker und -Interessenten nützliche Informationen zu den B2-Maschinen Rapida 75 PRO und Rapida 76. Bisher haben sich weit über 100 Anwender aus 14 Ländern über die beiden Maschinen in lockerer Atmosphäre informiert und erfahren, mit welchen Lösungen sie in der Zukunft noch erfolgreicher produzieren können. Sie alle begeisterte das Workshop-Konzept der Veranstaltungsreihe mit maximal 15 Teilnehmern pro Tag und reichlich Zeit zum ungezwungenen Erfahrungsaustausch.

Die wichtigsten Highlights der beiden B2-Maschinen von Koenig & Bauer lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Rapida 75 PRO – der Allrounder

Innovative Bogenführung für maximale Bedruckstoff-Flexibilität

Auskuppelbare Farbwerke für geringe Rüstkosten

Hohe Automatisierung für schnelle Auftragswechsel

Kompaktes Maschinendesign für geringe Platzkosten

ErgoTronic-Leitstand für die ergonomische Bedienung der Maschinenfunktionen

In lockerer Atmosphäre können maximal 15 Interessenten die B2-Maschinen Rapida 75 PRO und Rapida 76 auf Herz und Nieren testen (2)

Rapida 76 – das Flaggschiff

DriveTronic-Anleger für minimale Rüstzeiten

DriveTronic SIS für hohe Druckleistung und zuverlässigste Bogenanlage

Vollautomatischer Plattenwechsel FAPC für einfache Bedienung und parallele Prozesse

AirTronic-Auslage für maximale Performance bei allen Druckleistungen

ErgoTronic-Leitstand für höchsten Automatisierungskomfort

Wer Interesse hat, kann sich noch spontan unter sheetfed-marketing(at)kba.com für eine der kommenden Veranstaltungen anmelden. Die Fortführung der Kampagne ist für den Januar 2018 geplant. Auch dafür können sich Interessenten schon vormerken lassen.