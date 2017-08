Bis 6. Juli tägliche Live-Präsentationen von Rapida 75 PRO und Rapida 76

Zusatztermine auf Anfrage

Unbeschwerter Erfahrungsaustausch in sommerlich leichtem Ambiente

Weitere Informationen unter b2.kba.com

Druckdemonstration des Allrounders Rapida 75 PRO (1)

Unter dem Claim „Built for Your Needs. The KBA B2 Presses.“ startet KBA-Sheetfed derzeit eine Kampagne, die sich speziell an Halbformatdrucker und -interessenten wendet. Der Druckmaschinenhersteller präsentiert im Werk Radebeul die beiden Halbformatmaschinen Rapida 75 PRO und Rapida 76. Interessierte Anwender erleben bei dieser Veranstaltungsreihe hautnah, mit welchen Lösungen sie künftig noch erfolgreicher produzieren können. Bis zum 6. Juli laufen die Demos täglich für einen individuellen Interessentenkreis. Auch danach sind noch Termine möglich. Wer Interesse hat, kann sich spontan unter sheetfed-marketing(at)kba.com anmelden.

Trendig und wendig ging es per Segway von der einen zur anderen Halbformat-Rapida (2)

Die Rapida 75 PRO ist der Allrounder von KBA-Sheetfed für ein breites Produktionsspektrum im B2-Format. Mit ihrer maximalen Bedruckstoff-Flexibilität und Konfigurationsfreiheit bis hin zur Zehnfarbenmaschine mit zusätzlichem Lackturm und Bogenwendung ist sie für nahezu jede Anwendung geschaffen. Das zuverlässige Arbeitspferd zeichnet sich durch ein Mehr an Automatisierung und Druckleistungen bis zu 16.000 Bogen/h aus.

Die persönliche Atmosphäre rund um die Rapida 76 lädt zum Fachsimpeln ein (3)

Das Halbformat-Flaggschiff von KBA ist die Rapida 76. Mit ihren Automatisierungslösungen macht sie das Drucken zum puren Genuss. Wer eine Druckmaschine im B1-Format nicht auslastet, jedoch deren Automatisierungskomfort benötigt, erhält mit der Rapida 76 sein ideales Produktionsmittel. DriveTronic-Einzelantriebstechnologie, vollautomatischer Plattenwechsel, Venturi-Bogenführung und Druckleistungen bis zu 18.000 Bogen/h sind nur einige Highlights der sportlichen Rapida im Halbformat.

Bei einem lockeren Rahmenprogramm, u. a. mit einer Segway-Tour, lernen die B2-Interessenten das KBA-Werk in Radebeul bei Dresden kennen. Unbeschwerter Erfahrungsaustausch in einem sommerlich-leichten Ambiente schaffen Wohlfühlatmosphäre beim Wissenstransfer.