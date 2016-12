Mit zwei neuen doppeltbreiten Rotationen KBA Cortina und einem umfangreichen Retrofitprogramm an der bestehenden KBA Commander-Anlage investiert die Zeitungsdruckerei Coldset Printing Partners aus Belgien intensiv in Print. „Alles aus einer Hand, das war uns sehr wichtig. Die große Herausforderung ist es, die umfangreichen Retrofitmaßnahmen und die Installation der neuen Maschinen perfekt aufeinander abzustimmen. Angesichts unserer langen Partnerschaft sind wir überzeugt, dass Koenig & Bauer diese Aufgabe hervorragend lösen wird“, so CPP-Geschäftsführer Paul Huybrechts. Mitte kommenden Jahres wird die erste von sechs Retrofitphasen beginnen. Die beiden KBA Cortinas gehen 2018 und 2019 am Druckereistandort Paal-Beringen in Produktion. Durch die variable Papierbahnbreite (1.200mm – 1.620mm) der Cortinas können unterschiedlichste Formate produziert werden.