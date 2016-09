KBA-Sheetfed, der weltweit zweitgrößte Hersteller von Bogenoffsetmaschinen und ACTEGA Coatings & Sealants, ein Geschäftsbereich des global agierenden Spezialchemiekonzerns ALTANA, haben eine strategische Partnerschaft im Bereich von Inline-Veredelungen vereinbart. Die bereits bestehende Partnerschaft wird durch einen Kooperationsvertrag vertieft und auf eine neue, strategische Ebene gehoben. Die an Rapida-Bogenoffsetmaschinen geprüften ACTEGA-Produkte erhalten das Qualitätssiegel „Approved and licensed varnish by KBA“.