Am 27. und 28. Oktober trafen sich die Mitglieder des Verbandes Vollpappe-Kartonagen (VVK) zu ihrer Mitgliederversammlung bei KBA-Sheetfed in Radebeul.

Die Mitglieder des VVK an einer Siebenfarben-Rapida 106 im Kundenzentrum von KBA

Beim Druckmaschinenhersteller informierten sie sich über jüngste Entwicklungen in der Technik, über das aktuelle Rapida-Produktprogramm und über neue datenbasierte Services. Im Mittelpunkt des Interesses stand der großformatige Bogenoffset, denn bei Verpackungsdruckmaschinen in diesem Segment ist KBA seit langem am internationalen Markt führend. Einige Teilnehmer setzen in ihren Unternehmen Rapida-Jumbos ein.

Auch die digitale Verpackungsdruckmaschine KBA VariJET Powered by Xerox, deren Markteinführung für das Jahr 2017 vorgesehen ist, fand große Aufmerksamkeit. Bei einer Führung durch die riesige Montagehalle, in der derzeit besonders lange Verpackungsdruckmaschinen zu sehen sind, bekamen die Verbandsmitglieder einen Einblick in die Prozessabläufe und die Stärken von KBA-Sheetfed bei kundenspezifischen Maschinenkonfigurationen. Vom bisher längsten Rapida-Jumbo mit 14 Druck- und Veredelungswerken für Fastfood-Verpackungen über eine Achtfarben-Wendemaschine für die 4 über 4-Produktion im Akzidenz- und Publikationsdruck bis hin zu klassischen Sechs- und Siebenfarbenmaschinen mit Lack- oder Doppellack-Ausstattung war die ganze Variantenvielfalt an modernen Großformat zu sehen.

Das Get Together am Abend bot zusätzliche Gelegenheit für den Gedankenaustausch der Verbandsmitglieder mit den Druckfachleuten von KBA-Sheetfed und KBA-Deutschland.