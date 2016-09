Vor wenigen Wochen erhielt Printcenter Eesti in Maardu/Estland eine KBA Rapida 164 mit fünf Druckwerken, Lackwerk und dreifacher Auslageverlängerung. Für KBA-Sheetfed war das eine Routinelieferung. Das Statistische Bundesamt in Deutschland bestätigte dagegen: „Ausfuhren in dieser Größenordnung wurden nach Estland bisher noch nicht nachgewiesen.“