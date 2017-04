Wenige Monate vor dem 200. Gründungsjubiläum der Koenig & Bauer AG (KBA) am 9. August 2017 ist der KBA Report Nr. 50 erschienen. Auf 52 Seiten findet man in der Kundenzeitschrift Berichte aus unterschiedlichsten Marktsegmenten sowie Geschäftsphilosophien von Druckbetrieben aus aller Welt. Die Themenpalette reicht vom sich zunehmend verbreitenden LED-UV-Druck über die Doppel-Lackierung und Inline-Folienveredelung hochwertiger Verpackungen im Bogenoffset bis hin zu Neuinvestitionen im Digital- und Zeitungsdruck. Auch Neuentwicklungen und neue Geschäftsideen wie die prämierte Smartphone-App für den mobilen Rapida-Leitstand und ein Webshop für individuell gestaltete Trinkflaschen und Glascontainer in Verbindung mit der K1-Digitaldruckmaschine von KBA-Kammann werden vorgestellt.

Der 50. KBA Report hat eine Beilage zur 200-jährigen Unternehmensgeschichte

Im Editorial blickt KBA-Chef Claus Bolza-Schünemann auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2016 mit dem besten Konzernergebnis in der fast 200-jährigen Firmengeschichte zurück. Wichtige Meilensteine aus der Historie des ältesten Druckmaschinenbauers der Welt werden in einer Beilage zur Kundenzeitschrift zusammengefasst. Bolza-Schünemann: „Wir werden den stolzen Firmengeburtstag im September gebührend feiern. Unsere Gründer haben uns die Bereitschaft und Fähigkeit zu neuen Wegen in der Technik und die Orientierung an den Wünschen unserer Kunden als Vermächtnis hinterlassen. Diesem Erbe fühlen wir uns weiter verpflichtet.“

KBA Report ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch bei der jeweiligen KBA-Landesvertretung sowie im Marketing der Koenig & Bauer AG

Tel.: +49 (0)931 909-4567

Fax: +49 (0)931 909-6015

E-Mail: marketing@kba.com

als Printmagazin erhältlich oder als PDF-Download.