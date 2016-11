Am 13. Oktober hatten Rapida-Anwender aus Polen im Rahmen des VSOP-Klubs (Very Smart Offset Printers) ihr alljährliches Treffen bei KBA-Sheetfed im Werk Radebeul. Dabei standen in diesem Jahr für die Drucker und Offsetmeister aus verschiedenen polnischen Druckunternehmen vor allem die erweiterten Serviceangebote des Druckmaschinenherstellers auf dem Programm. Neben den klassischen Dienstleistungen für mehr Produktivität, höhere Verfügbarkeit und bessere Druckqualität ging es dabei vor allem um Workflow-Lösungen und datenbasierte Geschäftsmodelle wie Performance-Analysen, proaktive und prediktive Services zur Prozessoptimierung. Ein zweites wichtiges Thema waren die von KBA zur drupa vorgestellten Innovationen.

Der Erfahrungsaustausch mit den Fachleuten im Werk ist für Very Smart Offset Printers wichtig (1)

So präsentierte Dirk Winkler, Bereichsleiter Druck bei KBA-Sheetfed, eine Rapida 105 PRO mit Doppellack-Ausstattung und Kaltfolienmodul bei Druck und Veredelung hochwertiger Faltschachteln, Weltkarten und Kalendermotive. Die veredelten Faltschachteln wurden gleich im Anschluss an einer Rotationsstanze KBA Rapida RDC 106 gestanzt, gerillt und – als Premiere – in der Maschine ausgebrochen. Und das bei kürzesten Rüstzeiten und nahezu doppelter Druckleistung wie bei klassischen Flachbettstanzen.

Sascha Fischer erläutert den Fachleuten eine lange Rapida 145 mit 14 Druck- und Veredelungswerken (1)

In einer weiteren Druckdemo sahen die polnischen Fachleute an der Rapida 75 PRO Produktionen mit LED-UV auf Offsetpapieren sowie mit hochwertiger Glanzveredelung auf Bilderdruckpapier. In Windeseile war die neue Halbformatmaschine von einem Job auf den nächsten umgestellt.

Auf der Rapida 105 PRO wurde live eine hochwertige Verpackung produziert und veredelt (3)

Die Werksführung durch die Montage war für die Besucher ein weiteres Highlight, weil sich sehr lange Maschinen im Abdruck befanden. Darunter waren eine Rapida 145 mit 14 Druck- und Veredelungswerken sowie mehrere 10- und 12-Farben-Wendemaschinen. Großes Interesse fanden natürlich auch die beiden Rapida-Jumbos für polnische Druckbetriebe. Wie immer wurde der intensive Wissenstransfer mit einem touristischen und kulinarischen Programm kombiniert.