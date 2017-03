An den Rapida-Bogenoffsetmaschinen erfolgt der Druckplattenwechsel meist vollautomatisch mit FAPC bzw. simultan mit DriveTronic SPC. Als höchste Automatisierungsstufe gibt es an der KBA Rapida 106 den fliegenden Jobwechsel (Flying JobChange). Für die richtige Position und Reihenfolge der Druckplatten in der Maschine sorgt dabei DriveTronic Plate Ident. Diese nur von KBA-Sheetfed angebotene Automatisierungs-Option trägt zur weiteren Reduzierung der Rüstzeiten bei und bringt die Maschine nahezu ohne Korrekturen in die Auflagenproduktion.