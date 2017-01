Die zur drupa 2016 erstmals live in Produktion vorgeführte und kürzlich in der Version RotaJET 130 vom finnischen Bücherproduzenten Bookwell Digital GmbH bestellte KBA RotaJET L wird im Fokus des Auftritts von KBA-Digital & Web Solutions bei den Hunkeler Innovationdays vom 20. bis 23. Februar in Luzern stehen. Die KBA-Fachleute werden auf dem Stand Nr. 24/25 über die Technik und mögliche Anwendungsfelder der High-Volume-Inkjet-Rotation informieren. Die RotaJET L-Serie ist mit Bahnbreiten von 77 bis 138 cm als 1/1- oder 4/4-Anlage verfügbar, kann sehr flexibel anwendungsspezifisch ausgestattet und in Breite und Farbigkeit auch nachgerüstet werden.

Hohe Flexibilität, Produktivität und Qualität zeichnen die KBA RotaJET-Baureihen für Bahnbreiten von 77 bis 225 cm aus

Die modular aufgebaute RotaJET L-Serie wird durch die RotaJET VL-Baureihe für Bahnbreiten bis 225 cm ergänzt. Maximale Flexibilität, exzellente Druckqualität und höchste Produktivität hat sich KBA bei seinen RotaJET-Digitaldruckanlagen auf die Fahnen geschrieben. Die Würzburger bauen derzeit die weltweit breitesten Inkjet-Rotationen für den Bücher-, Dekor-, Publikations-, Verpackungs- und Werbedruck. Dabei profitiert der Druckmaschinenbauer von seinem über viele Jahrzehnte gewachsenen Know-how bei Bahnführung und Bedruckstoff-Handling. Die Verbindung aus Präzisionsmaschinenbau und aktueller Inkjet-Kopftechnologie ermöglicht auch auf komplexen Substraten hervorragende Druckergebnisse, wie KBA-Digital & Web zur letzten drupa gezeigt hat.