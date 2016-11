Unter dem Motto „Add more KBA to your day“ fand zwischen 20. und 28. Oktober die zehnte KBA-Roadshow in China statt. Die Veranstaltungsreihe begann im Jahr 2007 und wurde von Anfang an von chinesischen Druckfachleuten sehr gut angenommen. Alljährliche hohe Besucherzahlen bestätigen die Akzeptanz. So auch zur diesjährigen Jubiläumsveranstaltung: rund 700 Gäste besuchten die Seminare in Shanghai, Zhengzhou, Changsha, Taipei und Shenzhen.