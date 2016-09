Auf der Leitmesse K 2016 für die Kunststoff-, Kautschuk- und Verpackungsindustrie vom 19.-26. Oktober in Düsseldorf präsentieren die KBA-Kammann GmbH aus Bad Oeynhausen und KBA-Flexotecnica S.p.A. aus dem italienischen Tavazzano erstmals auf einem gemeinsamen Stand in Halle 4 (Nr. B11+B13) ihre Druck- und Veredelungslösungen für flexible Verpackungen und Hohlkörper. Seit vielen Jahren sind die beiden Tochtergesellschaften der Koenig & Bauer AG (KBA) Aussteller auf dieser großen und internationalen Kunststoffmesse.

Nach ihrer Weltpremiere auf der glasstec im September wird die neue K20-Familie von KBA-Kammann auch auf der Branchenleitmesse K 2016 vorgestellt (1)

KBA-Kammann: Neuheiten für die Hohlkörper-Direktdekoration

Für die mit ihren Sieb-, Heißpräge- und Digitaldruckanlagen für die Direktdekoration von Premium-Hohlkörpern aus Glas, Kunststoff und Metall am Markt erfolgreiche KBA-Kammann GmbH ist der Kunststoffmarkt seit jeher ein wichtiges Geschäftsfeld. In diesem Jahr nutzt das Unternehmen die Messe für die Weltpremiere der neuen K20-Familie. Der Nachfolger der erfolgreichen K1-Produktreihe setzt in puncto Flexibilität, Geschwindigkeit, Qualität und Bedienungsfreundlichkeit neue Maßstäbe bei der Direktdekoration. Darüber hinaus zeigt KBA-Kammann das Potenzial seiner K15 CNC-Baureihe. Hochleistungs-Ein-/Ausgaberobotik, modernste Kameratechnik für die flexible und präzise Passerung unterschiedlichster Artikelformen, Konus-Siebdruck, Heißprägen im Hub- oder Abrollprägemodus, Artikelbodenbedruckung/-kennzeichnung und kontaktloser Digitaldruck auf Hohlkörpern aus Glas, Kunststoff und Metall – die K15 CNC erfüllt viele Wünsche. Die vielfältigen Möglichkeiten der in Düsseldorf ausgestellten Maschinen werden durch Drucksimulation dargestellt.

Die innovative K15 CNC bedruckt beliebige Artikelformen in höchster Qualität (2)

Die Direktdekoration im Siebdruck ist sehr preissensitiv und hat in den letzten Jahrzehnten starke Konkurrenz durch andere aufkommende Dekorationsverfahren wie Flexo, Offset oder Etikett erhalten. KBA-Kammann will daher, basierend auf einer traditionell starken Marktposition im Siebdruckbereich, sein Geschäft verstärkt auf Digitaldrucktechnik und Hybrid-Anwendungen ausweiten. Durch die Möglichkeiten des Digitaldrucks in Sachen Individualisierung, Personalisierung, kleinere Losgrößen usw. sieht das Unternehmen gute Ansatzpunkte in Märkten, wo aktuell noch andere Verfahren dominieren.

Mit der neuen EVOLAM präsentiert KBA-Flexotecnica auf der K eine neue Beschichtungs- und Kaschierungsmaschine für flexible Verpackung (3)

KBA-Flexotecnica: Drucken, Beschichten und Kaschieren

Auch die mit ihren CI-Flexorotationen im Druckmarkt für flexible Verpackungen tätige KBA-Flexotecnica S.p.A. ist auf der K seit den späten 1990er Jahren eine bekannte Größe. Im Juni 2016 überzeugte die neue Flexo-Rotation NEO XD auf der drupa das internationale Fachpublikum beim Hochqualitäts-Druck mit wasserbasierenden Farben auf Folien für Lebensmittelverpackungen. Vier Monate später steht auf der K mit der Kaschierungsmaschine EVOLAM eine weitere Premiere an. Die EVOLAM ermöglicht den effizienten Einsatz lösemittelfreier Klebstoffe und punktet mit hoher Performance, geringem Verbrauch und einer überzeugenden Wirtschaftlichkeit. Zum schnellen ROI tragen die neu entwickelte Technologie für den gleichförmigen Klebstoffauftrag geringster Klebstoffmengen über die gesamte Materialoberfläche und die optimierte Bahnspannungskontrolle bei.

In einer geplanten weiteren Entwicklungsstufe soll mit der EVOLAM der gleichzeitige Auftrag verschiedener Klebstoffe oder Lacke möglich sein: traditionell mit lösemittel- oder wasserbasierenden Klebstoffen sowie in naher Zukunft mit neuen Lösungen auf der Basis von EB- und UV-Beschichtungen und -Kaschierungen. Spezialisten von KBA-Flexotecnica werden Interessenten vor Ort entsprechend beraten.