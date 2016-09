Als Arca-Box in Palazzolo in der italienischen Provinz Brescia im Jahr 2000 eine Fünffarben-Rapida 105 mit Lack und Ausstattung für den Karton- und Foliendruck kaufte, handelte es sich um das Modernste, was am Markt verfügbar war. Schon die damalige Rapida 105 hatte für den UV-Druck sechs Zwischentrockner und drei UV-Lampen in der Auslageverlängerung. Vor Kurzem investierte das Unternehmen wieder in eine ungewöhnliche KBA-Maschine: eine Siebenfarben-Rapida 106 mit Lackturm, zwei Zwischentrockentürmen, einem Druckwerk sowie einem weiteren Lackturm vor der dreifachen Auslageverlängerung. Getreu dem Credo auf der Website des Verpackungsproduzenten: „Wir haben uns immer an der besten auf dem Markt verfügbaren Technologie orientiert. Die Qualität der eingesetzten Technik ist direkt proportional zur Qualität der hergestellten Produkte. Aus diesem Grund ist es Arca-Box in einem stetigen Investitions- und Innovationsprozess gelungen, ein hohes Ausstattungsniveau zu erreichen und in höchster Vollendung und Sorgfalt zu produzieren.“