Fast 70 % des Neumaschinenumsatzes erzielt die Koenig & Bauer-Gruppe inzwischen mit Druck-, Kennzeichnungs-, Veredelungs- und Weiterverarbeitungstechnologien im wachsenden Verpackungsmarkt. Einen Ausschnitt aus dem breiten Lösungsangebot werden vier Unternehmen der KBA-Gruppe auf der diesjährigen interpack in Düsseldorf auf einem gemeinsamen Stand in Halle 12 (Stand Nr. C36) präsentieren.

Das modulare Konzept der Software code-M von KBA-Metronic steigert durch flexible Integration die Wertschöpfung in der Produktion (1)

KBA-Metronic: Intelligente Kennzeichnungslösungen

Die digitale Kommunikation von Mensch, Maschine und Produkt ist ein zentrales Thema bei den Kennzeichnungsspezialisten von KBA-Metronic. Im Zeitalter der Smart Factory ist die per Kamera lesbare Kodierung von Produkten Voraussetzung für automatisierte Prozesse – von der Erkennung in Verpackungslinien bis zur Rückverfolgbarkeit in Logistik und Handel. Die zunehmende Individualisierung und vorgeschriebene Produktinformationen benötigen leistungsfähige und flexible Kennzeichnungslösungen.

Metronic-Kennzeichnungssysteme mit dem Software-Modul code-M ermöglichen u. a. die zentrale Verwaltung von Druckjobs, die Überwachung ganzer Kennzeichnungslinien und die Integration von Kamerakontrollsystemen. Mit dem Modul code-M data können Daten aus Datenbanken in die Drucktexte eingefügt werden. Drucksysteme und -felder werden automatisch erkannt, die Form der Eindrucke ist frei definierbar. Viele Anwender realisieren mit den Modul code-M data und code-M editor selbst anspruchsvolle Textlayouts. Die Arbeitsvorbereitung kann Layout-Anpassungen vornehmen, das Marketing schnell Werbekampagnen mit Aktionscodes umsetzen.

Erstmals präsentiert KBA-Metronic auch den betaJET xenio. Das praxiserprobte DOD-Inkjet System ist sehr flexibel einsetzbar. KBA-Metronic sieht die Kennzeichnung von Produkten und Verpackungen als integrierten Prozess und arbeitet bei Neuentwicklungen eng mit Anwendern und Maschinenbauern zusammen. Das Produktportfolio mit Thermo-, Inkjet-, Laser- und Kombigeräten trägt den aktuellen Marktbedürfnissen Rechnung.

Die KBA VariJET 106 - Powered by Xerox ist eine digitale Bogenmaschine für den Faltschachteldruck (2)

KBA-Sheetfed: Faltschachteldruck konventionell und digital

Mit KBA-Sheetfed ist auch der Markführer bei Bogenoffsetmaschinen für den Kartonagendruck auf dem Gemeinschaftsstand. In virtuellen Präsentationen stellt KBA-Sheetfed die digitale Bogenmaschine KBA VariJET 106 - Powered by Xerox für den Faltschachteldruck vor. Die KBA VariJET kombiniert konventionelle Druck- und Veredelungstechnologien mit dem digitalen Inkjetdruck. Die Hybridmaschine unterstützt regionale und aktionsgebundene Versionierungen von Verpackungen, Mehrwert- und Infotainment-Verpackungen sowie datenbankgestützte Verkaufskampagnen. Daneben informiert KBA über seine Flachbett- und Rotationsstanzen.

Die CI-Rotation NEO XD LR von KBA-Flexotecnica produziert auch mit migrationsfreien wasserbasierenden Farben eine hervorragende Qualität (3)

KBA-Flexotecnica: Migrationsfreier Druck flexibler Verpackungen

KBA-Flexotecnica setzt bei seinen CI-Flexorotationen der neuesten Generation für flexible Verpackungsmaterialien einen Schwerpunkt beim migrationsfreien Druck mit wasserbasierenden Farben, z. B. für Lebensmittelverpackungen. Daneben wird die neue Kaschiermaschine EVOLAM, die den Einsatz lösemittelfreier Klebstoffe ermöglicht, präsentiert.

In den Anlagen zur Hohlkörper-Direktdekoration von KBA-Kammann wird neben analogen Druckverfahren zunehmend der digitale Inkjetdruck eingesetzt (4)

KBA-Kammann: Digitaler Glaskörper-Direktdruck im Kommen

Auch in der Direktdekoration von Premium-Hohlkörpern aus Glas, Kunststoff und Metall ist der digitale Inkjetdruck auf dem Vormarsch. Dies zeigt KBA-Kammann, der internationale Marktführer bei Sieb-, Heißpräge- und Digitaldruckanlagen für die Glas-Hohlkörperdekoration zur interpack. Die flexiblen Kammann-Anlagen ermöglichen eine optimale Konfiguration der Applikationen nach den vielfältigen Anforderungen der unterschiedlichen Zielmärkte und Kunden.