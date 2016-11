Am 8. November vereinbarten KBA-Sheetfed und Flint Group Sheetfed eine strategische Partnerschaft. Sie betrifft den weltweiten Einsatz der konventionellen Farbserien des global tätigen Druckfarbenherstellers an KBA Rapida-Hochleistungsmaschinen. Die Farben mit dem Qualitätssiegel „Recommended by KBA“ sind über das Händlernetz der Flint Group zu beziehen.