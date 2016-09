Seit Juli 2016 kooperiert KBA-Digital & Web in Würzburg mit Apex International in den Niederlanden bei der Beschichtung und Gravur von Rasterwalzen für die wasserlose Offsetrotation KBA Cortina. Hauptziel der vertraglich vereinbarten Zusammenarbeit ist die schnelle Versorgung der etwa 20 Cortina-Anwender mit neu beschichteten und gravierten Rasterwalzen, wenn diese nach Jahren in Pro-duktion wegen Verschleiß überholt werden müssen.

Bisher wurden 20 Anlagen der wasserlosen Kompaktrotation KBA Cortina mit insgesamt 86 Drucktürmen und 688 Druckwerken bestellt, 19 davon mit 680 Druckwerken und ebenso vielen Anilox-Rasterwalzen sind in täglicher Produktion. Die ersten Anlagen gingen vor elf Jahren in Betrieb, da bleibt ein gewisser Verschleiß und Ersatzbedarf bei den Rasterwalzen nicht aus. KBA sieht die Lebensdauer der Cortina-Rasterwalzen bei etwa 200 Mio. Überrollungen, manche sind auch schon deutlich länger im Einsatz. Neben der Farbe und dem Rakel-Anpressdruck haben die Keramikbeschichtung und die verwendete Gravur einen wesentlichen Einfluss auf den Lebenszyklus.

Bei der ohne Feuchtwasser und Farbzonen druckenden KBA Cortina erfolgt die Farbübertragung mittels eine temperierten, keramikbeschichteten und gelaserten Rasterwalze, die nach etwa 200 Mio. Überrollungen neu beschichtet werden muss (1)

Großes Rasterwalzen-Know-how auf beiden Seiten

Apex International als weltweit führender Hersteller von Anilox- und Dosierwalzen verfügt in diesem Bereich über viel Erfahrung und Know-how. Mit der GTT-Anilox-Technologie hält der niederländische KBA-Partner zudem ein Patent für eine slalomähnliche Walzengravur, die eine sehr gleichmäßige Farbübertragung bei einem geringen Walzenverschleiß ermöglichen soll. Der innere Körper der temperierten doppelwandigen Cortina-Rasterwalzen ist von KBA patentrechtlich geschützt, da über die angeschlossene Temperierung der Farbauftrag feinfühlig reguliert werden kann. Entsprechend sind die Anilox-Rasterwalzen für die Cortina teurer als die üblichen Filmwalzen in konventionellen Farbwerken, was die Wiederaufarbeitung mit Keramikbeschichtung und Lasergravur sinnvoll macht.

Das Werk des KBA-Kooperationspartners Apex International im niederländischen Hapert (2)

Bisher wurden die Cortina-Rasterwalzen bei KBA-Sheetfed in Radebeul beschichtet und graviert. Dort werden jedes Jahr auch hunderte Rasterwalzen für Kammerrakel-Lackwerke hergestellt und graviert. Die für die Cortina-Rasterwalzen eingesetzte Laser-Gravieranlage ist aber in die Jahre gekommen, was immer wieder zu Störungen und Verzögerungen geführt hat. Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten hat sich deshalb das KBA-Management nach Prüfung aller denkbaren Alternativen für das Outsourcing der Beschichtung und Gravur an Apex anstelle der Investition in eine neue Laser-Gravieranlage entschieden. Mitentscheidend für die Wahl des Partners Apex International war, dass Apex mit der GTT-Technik qualitativ sehr hochwertige Anilox-Walzen herstellt, die schon vor Beginn der offiziellen Kooperation in diversen in- und ausländischen Cortina-Anlagen mit guten Ergebnissen eingesetzt wurden.

Gleiche Reparaturabwicklung wie bisher

Die patentierte GTT-Anilox-Technologie von Apex ermöglicht durch eine slalomähnliche Walzengravur eine gleichmäßige Farbübertragung ohne erkennbare Linien und Moiré sowie einen reduzierten Walzenverschleiß (3) Für die Cortina-Betreiber ändert sich durch die Kooperation bei der Reparaturabwicklung nichts. Sie schicken Ihre defekten Walzen weiter an das KBA-Werk in Radebeul. Dort wird der Walzeninnenraum thermografisch auf Verunreinigungen überprüft. Sofern erforderlich, werden diese durch Bürsten oder Spülen beseitigt. Anschließend wird die Walze zum Korrosionsschutz mit Stickstoff gefüllt und zu Apex für die Aufarbeitung der Walzenoberfläche gesandt. Bei Apex werden die Walzen entschichtet, mit neuer Keramik beschichtet und mit der GTT-Technik gelasert. Die Gewährleistung von mindestens 200 Mio. Überrollungen seitens KBA bleibt wie bisher.

In der Kooperation haben KBA und Apex ihr spezifisches Rasterwalzen-Know-how für den wasserlosen Offsetdruck zusammen gebracht und wollen dieses gemeinsam weiterentwickeln. Zudem wird durch die Zusammenarbeit für die Kunden ein stabiler Reparaturprozess mit hoher Qualität und kurzen Lieferzeiten sichergestellt. Gleiches gilt natürlich auch für Neuwalzen, sei es für neue oder erweiterte Cortina-Anlagen oder für Ersatzwalzen.