Am 9. Dezember zeichnete die IHK Dresden den Standort Radebeul der Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) als „Vorbildlichen Ausbildungsbetrieb“ aus. Die Urkunde wurde durch Dr. Günter Bruntsch, Präsident der IHK Dresden, und Torsten Köhler, IHK-Geschäftsführer Bildung, überreicht.

Dr. Günter Bruntsch (2.v.r.), Präsident der IHK Dresden, und Torsten Köhler (r.), Geschäftsführer Bildung, überreichten die Urkunde „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ an Volker Schiele (l.), KBA-Bereichsleiter Personalmanagement und Jochen Mann, Abteilungsleiter Ausbildung bei KBA in Radebeul (1)

Entscheidend für die Ehrung war die anhaltend hohe Qualität der dualen Berufsausbildung mit guten und sehr guten Prüfungsabschlüssen. 16 Jahre in Folge erhielt die Radebeuler Berufsausbildung die Ehrung als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ im Kammerbezirk Dresden. Darüber hinaus wird die ehrenamtliche Mitarbeit der KBA-Fachleute in den Ausschüssen der Kammer, z.B. in den Prüfungsausschüssen, im Schlichtungs- und im Berufsbildungsausschuss hervorgehoben.

Urkunde „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb“ (2) Ebenfalls würdigte die IHK Dresden das besondere Engagement von KBA in der Berufsorientierung. Dazu zählen neben der Öffnung der Türen für interessierte Jugendliche die Teilnahme an regionalen Messen und Veranstaltungen, das permanente Angebot von hochwertigen Schülerpraktika und die Kooperationen mit den Oberschulen und Gymnasien im Unternehmensumfeld.

Nach der Auszeichnung erläuterte Jochen Mann, Abteilungsleiter Ausbildung bei KBA Radebeul, den IHK-Vertretern das Produktportfolio des Druckmaschinenherstellers und stellte bei einem Rundgang den Betrieb vor. Kammerpräsident Dr. Günter Bruntsch besuchte das Druckmaschinenwerk zum ersten Mal und war von der komplexen Montage einer Bogenoffsetmaschine sichtlich beeindruckt.