Im November 2016 wurde KBA-Industrial Solutions an den Standorten Würzburg und Radebeul erfolgreich nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert (1) Seit der Umstrukturierung der Koenig & Bauer AG Anfang 2015 gelten die hohen Anforderungen ebenso für die aus der Muttergesellschaft ausgegliederte KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG. Sie ist mit insgesamt rund 1.000 Mitarbeitern an den KBA-Standorten Würzburg und Radebeul als Fertigungsdienstleister für andere KBA-Unternehmen und externe Auftraggeber tätig. Kürzlich hat die neue Tochtergesellschaft die für den Maschinenbau wichtigen Qualitäts- und Umwelt-Zertifizierungen DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015 erfolgreich abgeschlossen. Ergänzt werden die Qualitäts- und Umweltzertifikate durch das Zertifikat BS OHSAS 18001:2007 für den Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Gleiches gilt für die KBA-Gießerei GmbH in Würzburg, die zusätzlich ein Energiemanagementsystem gemäß der DIN EN ISO 50001:2011 betreibt. Das integrierte Managementsystem für beide Gesellschaften umfasst alle Bereiche.

Präzisionsbearbeitung von Guss-Großteilen für KBA-Druckmaschinen und externe Auftraggeber mit hochmodernen Bearbeitungszentren im Werk Würzburg (2)

Seine enormen Ressourcen mit weit über 100 CNC-Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren, viele davon neuester Generation, seine überdurchschnittlich qualifizierten Fachkräfte und sein großes Know-how im Bereich Handformguss, Präzisionsfertigung von Großteilen, Oberflächenbeschichtung u.v.m. bietet KBA-Industrial Solutions im Verbund mit der KBA-Gießerei GmbH auch mit Erfolg anderen Maschinen- und Anlagenbauern an.