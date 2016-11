Mit der Investition in eine Compacta 618 hat sich das italienische Unternehmen Azienda Commerciale Meridionale in Torre Del Greco bei Neapel erneut für eine hochautomatisierte Kompaktrotation von Koenig & Bauer entschieden. KBA-Digital & Web übernimmt dabei den Umzug, die Installation und die Inbetriebnahme der 48-Seiten-Hochleistungsrotation Compacta 618. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir die erfolgreiche Partnerschaft mit ACM fortsetzen können“ so Thomas Potzkai, Bereichsleiter Service bei der KBA-Digital & Web. Ende 2016 soll die Anlage ihren Betrieb aufnehmen. Das Druckhaus betreibt bereits erfolgreich eine 16-Seiten Compacta 215. Beide Häuser führen zudem eine lange und erfolgreiche Partnerschaft