In den letzten Jahren hat sich KBA Digital & Web erfolgreich auf einen stark geschrumpften Markt für neue Zeitungsrotationen ausgerichtet und seine Kapazitäten mehr auf wachsende Märkte wie Service, Digital-, Funktions- und Verpackungsdruck fokussiert. Dennoch sind die Würzburger Erfinder der Zeitungsdruckmaschine weiterhin international führender Anbieter bei Zeitungsdruckanlagen der oberen und höchsten Leistungsklasse und wollen dies mit ihrem modernen Programm auch bleiben. In den letzten zwölf Monaten wurden vom Mittelrhein Verlag in Koblenz eine weitere Commander CT 6/2, von der Mitteldeutschen Zeitung in Halle und vom Druck- und Pressehaus Naumann in Gelnhausen zwei Anlagen Commander CL und von CPI auf der Insel La Réunion eine wasserlose KBA Cortina bestellt.

Bei Neuinvestitionen entschieden sich europäische Zeitungshäuser in den letzten Jahren am häufigsten für die flexibel nachrüstbare KBA Commander CL

Stefan Segger, der neue Vertriebsdirektor bei KBA Digital & Web: „Vor dem Hintergrund der Marktentwicklung im Zeitungsdruck sind wir mit dem Auftragseingang zufrieden. Weitere Projekte sind in der Pipeline und werden demnächst entschieden. Aktuell sind bei Neuinvestitionen vor allem flexible und praxisorientiert automatisierte Anlagen gefragt und da haben wir mit unserem Trio Commander CL, Commander CT und Cortina ein hervorragendes Image. Bisher wurden von diesen modernen Maschinentypen, die alle in diesem Jahrhundert neu auf den Markt kamen, mehr als 60 Anlagen in Europa, Amerika und Asien ausgeliefert.“

Im laufenden Jahr hat Aschendorff in Münster eine Commander CL in Betrieb genommen. Eine weitere Maschine dieses Typs geht im Dezember 2016 bei der Oppermann Druck und Verlags-GmbH in Rodenberg in Produktion.