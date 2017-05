Übergabe der Rapida 75 PRO an die Hucai-Gruppe: v.l.n.r. Walter Zehner, CEO KBA Greater China, Chen Chengwen, President der Hucai-Gruppe, Dietmar Heyduck, Vertriebsdirektor KBA-Sheetfed, sowie Stephan Weiser, Vertrieb KBA-Sheetfed (5) Die China Print 2017 wurde am 9. Mai in Beijing eröffnet. Im Jahr des 200. Firmenjubiläums zeigt die Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) auf ihrem 1.000 m2 großen Messestand unter dem Motto „Herkunft & Zukunft – 200 Jahre Koenig & Bauer“ noch bis zum 13. Mai einen repräsentativen Ausschnitt aus dem breiten Angebotsspektrum für den Akzidenz-, Publikations- und Verpackungsdruck samt dazugehöriger Workflow-Lösungen, datenbasierter Geschäftsmodelle und Services.

Gut besucht: der KBA-Stand auf der China Print in Beijing (1)

Für den in China besonders schnell wachsenden Verpackungsmarkt ist KBA mit Offset-, Flexo-, Siebdruck- und digitalen Inkjet-Druckmaschinen für Faltschachteln, Wellpappe, Hohlkörper und Blech sehr gut aufgestellt. Hinzu kommen seit 2016 Rotations- und Flachbettstanzmaschinen von KBA-Sheetfed und KBA-Iberica und Kennzeichnungssysteme von KBA-Metronic, die teilweise in einer eigenen Niederlassung in China montiert werden.

Live-Demo an der Rapida 106 mit simultanem Plattenwechsel DriveTronic SPC (2)

Die praxisorientierten Druckmuster sind wie immer sehr begehrt (3) Bei den Live-Demonstrationen auf dem Messestand sind die ausgestellte Fünffarben-Anlage Rapida 106 mit Plattenzylinder-Direktantriebstechnik DriveTronic SPC und die neue Halbformatmaschine Rapida 75 PRO mit sechs Farbwerken, Lackturm, Auslageverlängerung und weitgehend identischer Steuerungs- und Automatisierungstechnik stets dicht umlagert. Beim Druck von Postern und Postkarten stehen schnelle Jobwechsel und konstante Qualität im Fortdruck durch Inline-Farbregelung nach Graubalance mit InstrumentFlight im Vordergrund.

Live-Demo der neuen Rapida 75 PRO (4)

Informationen über die KBA VariJET 106 für den digitalen Faltschachteldruck erhalten die interessierten Fachbesucher in einem speziellen Bereich. Die Markteinführung der neuen Inkjet-/Offset-Hybridanlage ist im kommenden Jahr geplant.

Präsentation des digitalen Faltschachteldrucks der Zukunft mit der KBA VariJET 106 (6)