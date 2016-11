Bei den Druck&Medien Awards 2016 der Fachzeitschrift Deutscher Drucker wurde am 3. November im Rahmen einer festlichen Gala in Berlin mit der Freiburger Druck GmbH & Co. KG (Badische Zeitung) bereits zum sechsten Mal ein kreativer und erfolgreicher Anwender der wasserlos produzierenden Offsetrotation KBA Cortina als „Zeitungsdrucker des Jahres“ ausgezeichnet. Den Award in Bronze in dieser Kategorie belegte mit der Druckerei Konstanz (Südkurier) ebenfalls ein engagierter Cortina-Anwender. Die Akzidenzdruckerei Aumüller Druck GmbH & Co. KG in Regensburg erhielt den von der KBA Deutschland GmbH gesponserten Preis „Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres“. Daneben konnten weitere Nutzer von KBA-Druckmaschinen mit guten Leistungen punkten.

Geschäftsführer Patrick Zürcher (Mitte) von Freiburger Druck konnte von Managing Director Thomas Kleps von der hubergroup Deutschland GmbH (l.) schon zum sechsten Mal den Druck&Medien Award als „Zeitungsdrucker des Jahres“ entgegen nehmen. Die aus dem Fernsehen bekannte Moderatorin Judith Rakers moderierte den Gala-Abend

Foto: Deutscher Drucker

Kreative Zeitungsprofis in Freiburg und Konstanz

Freiburger Druck produziert seit Anfang 2006 Zeitungen, Zeitschriften, Beilagen, Anzeigenblätter und Sonderpublikationen im umweltfreundlichen wasserlosen Offsetdruck auf der Kompaktrotation KBA Cortina in herausragender Qualität. In der Branche gelten die Freiburger als Vorbild für eine qualitäts- und umweltorientierte Coldset-Produktion. Vor einigen Jahren wurde an der wasserlosen Offsetrotation ein Dispersions-Lackierwerk nachgerüstet, das auch mit den üblichen oder aufgebesserten Zeitungspapieren mit ihrer angenehmen Haptik edle und abschmierfreie Printprodukte erlaubt. Einige dieser außergewöhnlichen Druckerzeugnisse (siehe Foto) wurden von der Jury ausgezeichnet. Geschäftsführer Patrick Zürcher, der sich neben der Produktion des Kernprodukts Badische Zeitung seit zehn Jahren erfolgreich um neue Printerzeugnisse für den hochwertigen wasserlosen Coldset-Druck bemüht, nahm den von der hubergroup gesponserten Preis entgegen. Ausgezeichnet wurde u. a. das Magazin „Hengstregister“ des Züchter Forums Deutsches Sportpferd.

Das auf der KBA Cortina bei Freiburger Druck produzierte und prämierte „Hengstregister“ des Züchter Forums Deutsches Sportpferd

Foto: Deutscher Drucker

Ähnlich engagiert und erfolgreich bei der Vermarktung neuer Anwendungen für den wasserlosen Druck über die Herstellung der Tageszeitung Südkurier hinaus ist Geschäftsführer Michael Schäfer von der Druckerei Konstanz GmbH. Die Konstanzer betreiben seit 2009 zwei dreifachbreite 48-Seiten-Rotationen KBA Cortina 6/2. Wie Freiburger Druck belegten sie mit kreativ gestalteten und exzellent gedruckten Beilagen, Magazinen und Sonderdrucken schon häufiger vordere Plätze bei den Druck&Medien Awards und anderen Prämierungen. In diesem Jahr wurde ein Sonderdruck mit dem Titel „Die Rolle des Handwerks“ ausgezeichnet.

V.l.n.r.: Rolf Possekel von der KBA Deutschland GmbH überreichte den von KBA gesponserten Umwelt-Award an Stefan und Christian Aumüller von Aumüller Druck in Regensburg. Ganz rechts Moderatorin Judith Rakers

Foto: Deutscher Drucker

Nachhaltige Druckproduktion in Regensburg

Den KBA-Umwelt Award für das umweltorientierte Unternehmen des Jahres konnte die KBA Deutschland GmbH an Christian Aumüller, Geschäftsführer der Akzidenzdruckerei Aumüller Druck GmbH & Co. KG in Regensburg, übergeben. Das Unternehmen begann schon vor über 25 Jahren mit einem integrierten Abfallkonzept und wurde bereits 1996 als dritte Druckerei in Europa nach dem Öko-Audit zertifiziert. Die beim Materialeinsatz, der Reduzierung von Abfall, Energieeinsatz und CO2-Emssionen und in allen Phasen umweltorientierte Druckproduktion steht auf der Agenda weit oben und wird mit zahlreichen Zertifikaten belegt.