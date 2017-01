Manche Besucher staunen über die vielen Baustellen in Marokko. Das Land hat sich dem Wandel verschrieben – in positiver Hinsicht. Politisch macht das Königreich langsame, aber stetige Fortschritte. In einigen Regionen und Branchen boomt die Wirtschaft. Auch in der Druck- und Verpackungsbranche geht es aufwärts und KBA-Sheetfed ist mit seinen Partnern dabei.

Vor der neuen KBA Rapida 105 PRO v.l.n.r. Mehdi Benchekroun, Generaldirektor von Fleximat, Noureddine Amalou, Vertrieb KBA-Sheetfed, Abdelaziz Benchekroun, Präsident von Fleximat, und Pierre Monopoli vom KBA-Vertriebspartner Graphic Evolution (1)

So hat das Vorzeigeunternehmen Fleximat S.A. Anfang 2016 die erste Mittelformatmaschine aus der noch jungen Baureihe KBA Rapida 105 PRO in Afrika in Betrieb genommen. Die für die Verpackungsproduktion um 450 mm höher gesetzte Sechsfarbenmaschine mit Lackausstattung produziert neben zwei anderen Rapidas in der erst kürzlich erbauten Druckerei in Mohammedia, ca. 40 km von Casablanca entfernt. Abdelaziz Benchekroun, Directeur Général von Fleximat, zieht eine positive Bilanz: „Die Markteinführung dieser Maschine kam für uns zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Entscheidung für die Rapida 105 PRO war von der Überzeugung getragen, dass wir ohne Überschreitung unseres Investitionsbudgets einige für uns interessante technische Lösungen integrieren können, die sonst nur in der hochautomatisierten Rapida 106 verfügbar sind.“

Fleximat produziert in einem modernen Umfeld Verpackungen aus Karton und flexiblen Materialien (2) In den aufstrebenden nordafrikanischen Märkten herrscht eine große Preissensibilität. In dem Maße wie der Wohlstand wächst, steigen auch die Fixkosten – z. B. in der Druckproduktion. Bei langfristigen Investitionen wie einer Druckmaschine sollte die technische Ausstattung und Automatisierung nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit heute, sondern auch in der absehbaren Zukunft absichern. Mehdi Benchekroun, CEO des Unternehmens: „Vor diesem Hintergrund entschieden wir uns beispielsweise für den vollautomatischen FAPC-Plattenwechsel und Nonstop-Betrieb am Anleger und an der Auslage sowie die energiesparende VariDryBlue-Trocknertechnologie.“

Als einer der führenden Verpackungsanbieter in Marokko ist Fleximat im Offset und Tiefdruck stark auf einen exzellenten Kundenservice fokussiert. Um dem Preisdruck zu entgehen, achtet das Management sehr darauf, bei Neuinvestitionen den technologischen Vorsprung zu anderen Betrieben zu halten. Dabei setzt man auf die maßgeschneiderten Lösungen von KBA.