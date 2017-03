KBA-Flexotecnica, die italienische Tochter der Koenig & Bauer AG (KBA), hat in den ersten Wochen des neuen Jahres bereits mehrere CI-Flexorotationen für den Verpackungsdruck auf Papier und Folien verkauft. So investierte das spanische Unternehmen EMSUR SPO in eine EVO XD N mit acht Druckwerken und einem zusätzlichen Lackwerk. Auch Flexodrucker in Italien, Frankreich, Japan, England und Australien haben Maschinen bestellt. Eine EVO XG LR mit zehn Druckwerken und einem Lackwerk geht in diesen Tagen bei Mondi Kutno in Polen in Produktion.

Montage individuell ausgestatteter CI-Flexodruckanlagen bei KBA-Flexotecnica in Tavazzano bei Mailand (2)

„Wir können sehr zufrieden sein. Weitere Projekte werden demnächst entschieden. In den kommenden Jahren wollen wir unseren Anteil am Weltmarkt deutlich vergrößern“ so Christoph Müller, Geschäftsführer von KBA-Digital & Web und seit Jahresbeginn auch Geschäftsführer von KBA-Flexotecnica. Vor diesem Hintergrund soll die Zusammenarbeit zwischen KBA-Flexotecnica und KBA-Digital & Web Solutions in Würzburg verstärkt werden.

Neues Democenter in Würzburg

Claus Bolza-Schünemann, CEO der Koenig & Bauer AG (r.) und Christoph Müller, Geschäftsführer von KBA-Digital & Web und KBA-Flexotecnica, bei der Grundsteinlegung für das neue Democenter (1) Im Würzburger Stammwerk wurde am 14. März der Grundstein für ein neues Democenter für Digital- und Flexodruckmaschinen mit einer Nutzfläche von ca. 2.100 m² und einem umbauten Raum von 21.164 m³ gelegt. Die Investitionssumme ist mit gut 6 Mio. € für den Bau und die technische Infrastruktur sowie ca. 10 Mio. € für die Vorführmaschinen beachtlich. Claus Bolza-Schünemann, CEO der Koenig & Bauer AG: „70 % des Neumaschinenumsatzes im Konzern kommen bereits aus dem boomenden Verpackungssektor. Um Druckkunden aus expandierenden Märkten adäquate Präsentationsmöglichkeiten in verkehrsgünstiger Lage zum internationalen Flughafen Frankfurt a. M. zu bieten, haben wir das neue Democenter in Würzburg errichtet. Spätestens Anfang nächsten Jahres können wir dort auch Flexo-Druckanlagen für den Wachstumsmarkt flexible Verpackungen präsentieren.“

Das neue Vorführzentrum soll mit einer RotaJET-Digitaldruckanlage für den Publikations- und Industriedruck von KBA-Digital & Web, einer Flexo-Rotation von KBA-Flexotecnica für flexible Verpackungen und einer von KBA-Digital & Web neuentwickelten Flexo-Bogenmaschine für den Wellpappendruck ausgestattet werden und im Herbst 2017 bezugsfertig sein.

Christoph Müller: „Als einer der weltweit führenden Druckmaschinenhersteller mit einer starken Stellung im Verpackungsmarkt wollen wir mögliche Synergien im Konzern stärker für das bei KBA noch junge Geschäftsfeld flexibler Verpackungsdruck nutzen, Know-how und Ressourcen zusammenführen und am Ende am Markt noch erfolgreicher sein.“ Im internationalen Geschäft nutzt KBA-Flexotecnica bereits das globale Vertriebs- und Servicenetz der KBA-Gruppe. Die weltweite Präsenz sichert eine hervorragende Kundenbetreuung und soll weiter ausgebaut werden. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit KBA-Digital & Web und anderen Business Units in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Produktion und Service. Gemeinsam können wegweisende Innovationen und spezifische Kundenlösungen schneller umgesetzt werden.

Als Hybridrotation kann die neue NEO XD LR für alle gängigen Farbsysteme ausgestattet werden und garantiert damit den Anwendern Zukunftssicherheit (3)

Qualitätsmaschinen für individuelle Kundenbedürfnisse

Technisch und verfahrenstechnisch, bei Produktivität, Bedien- und Umweltfreundlichkeit, Druckqualität und Nutzung alternativer Farb- und Trocknersysteme sind die modernen Anlagen von KBA-Flexotecnica bereits gut positioniert. Die italienische KBA-Tochter liefert auf spezifische Kundenbedürfnisse zugeschnittene Produktionsanlagen. So kann die zur drupa 2016 vorgestellte neue Hybridmaschine NEO XD LR für den Druck mit wasser-, lösemittelbasierenden, UV-LED und EB-Farbsystemen auf unterschiedlichsten Materialien ausgestattet werden. Dies garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität und Zukunftssicherheit für den Anwender. Auch die Automatisierung kann mit den verfügbaren Optionen an die jeweiligen Kundenanforderungen und Investitionsbudgets angepasst werden. So wurde gerade eine EVO XD-Anlage mit einem automatischen Rollenwechselsystem bestellt, das die Stillstandzeit reduziert und den Ausstoß wesentlich erhöht.