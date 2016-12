Am 9. November präsentierte KBA-Sheetfed mit Unterstützung des lokalen KBA-Vertriebspartners Caledonian International Corporation Mitgliedern der Printing Industries Association of the Philippines (PIAP) die drupa-Neuheiten des Druckmaschinenherstellers mit Schwerpunkt Produktions-Management und Industrie 4.0. Rund 80 Druckfachleute kamen zur Veranstaltung in Manila.