Änderung in der Geschäftsführung der KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG

Dipl.-Ing. Michael Kummert (1) Nach zwanzig Jahren in diversen Führungspositionen beim Wälzlagerhersteller SKF war Dipl.-Ing. Michael Kummert im April 2012 als Vorstand für das Ressort Produktion zur Koenig & Bauer AG gekommen. In den Folgejahren setzte er die Restrukturierung der Fertigung an den Standorten Würzburg und Radebeul zu einem Produktionsdienstleister für die am Druckmaschinenmarkt tätigen KBA-Unternehmen und externe Auftraggeber erfolgreich um. 2015 übernahm er die Geschäftsführung der neu gegründeten KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG. Als Mitglied der Konzernleitung war er zudem für die KBA-Gießerei GmbH in Würzburg, die KBA-Grafitec in Tschechien und die Albert-Frankenthal GmbH in der Pfalz verantwortlich.