„Echtheit neu erkennen“ – unter diesem Leitspruch forscht die neu gegründete coverno GmbH für Banknotensicherheit und -authentifikation ab Anfang 2017 am CENTRUM INDUSTRIAL IT. Das Start-Up-Unternehmen wurde vom Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule Ostwestfalen-Lippe (OWL) und der Koenig & Bauer AG (KBA) in Würzburg am 29. November 2016 gegründet.

Banknoten sind wegen ihrer Zuverlässigkeit, Anonymität und Authentizität beim Bezahlvorgang weltweit akzeptiert und verbreitet. Dabei spielen Banknotensicherheit und -authentifikation eine immer größere Rolle im Zahlungsverkehr, denn es kommen zunehmend bessere Fälschungen auf den Markt. Vor diesem Hintergrund forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL seit vielen Jahren gemeinsam mit der zur KBA-Gruppe gehörenden KBA-NotaSys SA in Lausanne daran, intelligente Banknoten zu kreieren, die über völlig neue Methoden authentifiziert werden können.

Freude über das Start-up der coverno GmbH bei (v.l.n.r.): Johannes Schaede, Technischer Direktor KBA-NotaSys SA; Prof. Volker Lohweg, inIT-Vorstand; Christopher Kessler, Syndikus der Koenig & Bauer AG und Dr. Oliver Hermann, Präsident der Hochschule OWL

Nun haben die Partner für das Thema im CIIT – CENTRUM INDUSTRIAL IT ein Start-Up-Unternehmen mit dem Namen coverno GmbH gegründet und am 29. November 2016 beim Amtsgericht Lemgo angemeldet. Dabei steht der Name coverno für „Echtheit neu erkennen“.

„Die Gründung einer gemeinsamen Aktivität zwischen Unternehmen und Hochschule auf dem Campus ist eine herausragende Möglichkeit, den transdisziplinären Charakter der Forschung mit der Nutzbarkeit und der Verwertung zu vereinen“, so Hochschulpräsident Dr. Oliver Hermann.

Johannes Schaede, Technischer Direktor bei der KBA-NotaSys SA und langjähriger Projektpartner: „Für uns ist dies eine einmalige Gelegenheit, mit den Forscherinnen und Forschern einer der führenden Adressen in Europa beim Thema Banknotensicherheit im Kontext von Industrie 4.0 und Digitalisierung zusammenzuarbeiten.“

Auch Professor Volker Lohweg, Vorstand am inIT und einer der Initiatoren des Start-Ups ist überzeugt, dass die gemeinsame Entwicklung an Systemen zur Banknotensicherheit für die Partner einen großen Mehrwert bietet: „Unsere weltweit beachteten Forschungsergebnisse können nun perfekt verwertet und in die Gesellschaft getragen werden. Ich freue mich auf die nun noch intensivere Zusammenarbeit im CIIT. Mein Dank geht auch an den Vizepräsident für Forschung und Technologietransfer Professor Stefan Witte, der sich unermüdlich für das Thema Gründungen auf dem Campus einsetzt.“