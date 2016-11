Nach fast 35 Jahren ersetzt Centro Stampa Veneto eine alte Flexo-Zeitungsrotation und steigt auf den Offsetdruck um. Die von KBA-Digital & Web installierte Commander 3/2 wird im Sommer 2017 ihren Betrieb in Mestre in der Nähe von Venedig aufnehmen. Die Anlage kann pro Stunde bis zu 80.000 vierfarbige Tabloid-Zeitungen (Format: 440 x 300 mm) drucken. Für die Entscheidung, mit Koenig & Bauer zusammenzuarbeiten, gab es für die Präsidentin der Caltagirone-Verlagsgruppe Dr. Azzurra Caltagirone keine Zweifel. „Wir wollten einen Partner an unserer Seite haben, auf den wir uns auch in Zukunft verlassen können. Koenig & Bauer ist hier die richtige Wahl.“

Nach der Vertragsunterzeichnung v.l.n.r.: Antonio Mastrodonato, Technischer Direktor Caltagirone-Verlagsgruppe, Jochen Schwab, Vertriebsleiter KBA, Dr. Azzurra Caltagirone, Präsidentin Caltagirone-Verlagsgruppe, Thomas Potzkai, Leiter Service und Projektmanagement KBA-Digital & Web Solutions, Albino Majore, Geschäftsführer Caltagirone-Verlagsgruppe (1)

Marktführer im Nordosten Italiens

Die Caltagirone-Verlagsgruppe besitzt und vertreibt insgesamt sechs Zeitungen und sieht sich als Marktführer im Nordosten Italiens. Neben der Messagero di Roma, Mattino di Napoli, Corriere Adriatico di Ancona, Quotidiano di Puglia di Bari/Brindisi/Lecce und der Gratiszeitung Leggo soll auf der KBA Commander in erster Linie die Gazettino di Venezia gedruckt werden. Täglich werden dann 90.000 Zeitungen in sieben unterschiedlichen Ausgaben produziert.

Ansicht der KBA Commander 3/2 für Centro Stampa Veneto im italienischen Mestre (2)

Ungewöhnliche Konfiguration mit neuestes Soft- und Hardware

Die fünf Achtertürme in H-Bauweise der KBA Commander 3/2 mit einer Bahnbreite von 1.320 mm werden in Reihe mit der Bedienungsseite nach rechts in Parterrebauweise aufgestellt. Die fünf Rollenwechsler KBA Pastomat RC werden seitlich vor den Drucktürmen angeordnet und über die Papierrollenbeschickung KBA Patras A automatisch versorgt. Nach dem Auslaufen der Papierbahnen aus den Drucktürmen werden die Stränge über Wendestangen um 90° in das Falzwerk umgelenkt. Die Wendedecks werden ebenso wie der Falzwerk-Überbau mit zwei Trichtern in Balloon-Anordnung und das KF 5-Falzwerk mittig hinter den Druckeinheiten platziert. Die Rotation verfügt über automatische Walzenschlösser (KBA RollerTronic), Farb- und Schnittregisterregelungen, Gummituchwaschanlagen sowie pneumatische Plattenspannungen.

Die zwei EAE-Leitstände sind ebenso wie das Produktions- und Voreinstellungssystem mit neuester Hard- und Software ausgestattet.