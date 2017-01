Das neue Logo für das Albert-Frankenthal Quartier In den vergangenen Monaten treiben die Stadt Frankenthal und die Koenig & Bauer AG (KBA) als Eigentümerin in Kooperation mit dem Fachbüro FIRU mbH in Kaiserslautern die Planung für eine nachhaltige Umnutzung des KBA-Betriebsgeländes in Innenstadtnähe voran. Die Transparenz des an den Bedürfnissen der Stadt Frankenthal orientierten gemeinsamen Konzepts für die Öffentlichkeit war den Initiatoren von Anfang an wichtig. So wurde im November 2016 der Entwurf des Masterplans der Öffentlichkeit vorgestellt und kürzlich eine eigene Webseite für das Albert-Frankenthal Quartier (www.albert-frankenthal-quartier.de) in Betrieb genommen.

Um in einen Austausch mit den Bürgern über die geplante Entwicklung des neuen Quartiers zu treten, hat die Stadt Frankenthal für Samstag, 11. Februar 2017, von 10.00 bis 14.15 Uhr, zu einem Bürgerdialog Albert-Frankenthal Quartier auf dem Werksgelände eingeladen. Nähere Informationen enthält die Webseite der Stadt Frankenthal unter: www.frankenthal.de

Wir freuen uns auf die rege Teilnahme aller interessierten Bürger.