Die Initiative Online Print (IOP) regte kürzlich an, die Standardisierung von Druckmaschinen für den Online-Druck voranzutreiben. KBA-Sheetfed als Lieferant von Bogenoffsetmaschinen für Internetdrucker weltweit, begrüßt diese Initiative. Der Druckmaschinenhersteller wird Konzepte entwickeln und umsetzen, die Online-Drucker in ihrer täglichen Arbeit noch intensiver unterstützen.Vieles ist bereits realisiert, weiteres wird u.a. im direkten Austausch mit den Vertretern des IOP umgesetzt. KBA-Sheetfed will auf die Belange der Online-Drucker eingehen und Maschinen anbieten, die noch besser auf deren Geschäftsmodell zugeschnitten sind. Dabei stehen Performance, Bedienbarkeit und Standardisierung für die industrielle Produktion im Vordergrund.

Moderner Drucksaal mit Rapida 106-Wendemaschinen für die 4 über 4-Produktion (1)

Mit Druckleistungen bis zu 20.000 Bogen/h im Mittelformat und 18.000 Bogen/h im Großformat verfügen die KBA Rapidas bereits über eine Spitzen-Performance. Dank weitgehender Automatisierung mit einigen Alleinstellungsmerkmalen bewältigen sie bis zu 15 Jobs pro Stunde – das sind 200 Aufträge pro Tag. Über 900 Mio. Drucke sind in der Praxis schon mit einer einzigen Rapida-Maschine produziert worden. Diese Zahl spricht für hohe Verfügbarkeit und Robustheit der Technik. Neue digitale Services zum Bedienen und Warten der Rapida-Maschinen beschleunigen und vereinfachen Prozessabläufe, erhöhen die Verfügbarkeit und machen Wartungen vorhersagbar.

Ein Beispiel für Connected Services: das KBA-Kundenportal mit übersichtlichen Auswertungen von Leistungsdaten der Rapida-Bogenoffsetmaschinen (2)

Ein Baustein hierfür ist die Rapida-App mit mobilen Bedien- und Wartungsfunktionen sowie Chargenerfassung bis hin zum Controlling für Verbrauchsmaterialien. Unter der Dachmarke KBA 4.0. bietet KBA zudem Connected Services wie Performance Reports, Benchmarking zum internationalen Wettbewerb, Support-Tickets und Chat-Funktionen an. KBA-Sheetfed ist sicher, mit den vorhandenen sowie neuen Technologien und Services den Online-Druckern heute und in Zukunft exakt auf ihr Geschäftsmodell zugeschnittene Bogenoffset-Produktionsanlagen zur Verfügung stellen zu können.