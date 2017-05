Complete Optimus Dash MIS für Einsatz an drei Standorten

Vorteile wie Mehrsprachigkeit, intuitive Bedienung und flexible Templates führten zu Investitionsentscheidung

Implementierung bis zum Jahresende

Im Jahr 2012 ging bei der Druckerei Saint-Paul in Freiburg/Schweiz eine Zwölfwerke-Rapida 106 von KBA-Sheetfed in Betrieb. Damals war die Maschine mit acht Druck-, je zwei Lack- und Trockenwerken sowie Bogenwendung eine Premiere in der Eidgenossenschaft. Die Maschine kommt im hoch qualitativen Akzidenzdruck inklusive Veredelung zum Einsatz. In nur einem Durchgang kann beidseitig vierfarbig gedruckt und lackiert werden.

V.l.n.r. Thomas Burri (Direktor Druckerei Saint-Paul), Dany Gaberthüel (Print Assist AG), Markus Bauknecht (Projektverantwortlicher) (1)

Kürzlich bestellte die St. Paul Holding, die neben der eigenen Druckerei Beteiligungen an weiteren Unternehmen im Print- und Medienbereich verwaltet, bei KBA-Sheetfed ein modernes MIS-System. Nach eingehender Evaluation gemeinsam mit KBA und der Schweizer Tochter Print Assist, hat man sich für das von KBA vertriebene MIS-System Complete Optimus Dash entschieden. Neben den Vorteilen des Systems war auch die hervorragende Zusammenarbeit mit Print Assist / KBA u. a. im Service und die hohe Zufriedenheit mit der Rapida 106 für Saint-Paul ein ausschlaggebender Entscheidungsfaktor.

Das Complete Optimus Dash MIS in voller Ausprägung besteht aus dem Basissystem, JDF-Funktionalität, Planungsmodul, Cloud Mobile für den mobilen Zugriff auf alle Daten, Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung sowie dem CRM-Modul. 55 Benutzer an drei Standorten in der Schweiz setzen das MIS künftig ein. Damit lassen sich die drei Geschäftseinheiten der Gruppe Saint-Paul in Freiburg, Bulle (Glasson Print Bulle) und Estavayer-le-Lac (Centre d’Impression de la Broye) mit ihrem zentralen Kundenstamm übergreifend verwalten.

Die hohe Flexibilität sprach für den Einsatz des MIS-Systems Optimus Dash von KBA-Sheetfed in den Druckbetrieben der Saint-Paul-Gruppe (2)

Für das von KBA-Sheetfed vertriebene System Optimus Dash sprach die auf dem Lean Management basierende Philosophie für schlankere Prozesse. Es unterstützt die in der Schweiz erforderliche Mehrsprachigkeit und verfügt über hoch flexible Templates für Kalkulation und Auftragsbearbeitung. Auch die intuitive Bedienung führte zur Entscheidung für Optimus. Das System lässt sich von den Administratoren im Druckbetrieb an die Veränderungen im Unternehmen und an zukünftige Herausforderungen anpassen, ohne dass Saint-Paul vom Lieferanten abhängig ist.

Nach einem Kick-off im Frühjahr 2017 soll das MIS bis Ende des Jahres vollständig implementiert sein und zum 1. Januar 2018 live gehen.