In diesen Wochen beginnen 90 junge Menschen bei der Koenig & Bauer-Gruppe (KBA) eine Berufsausbildung mit guten Perspektiven angesichts des sich verstärkenden Fachkräftemangels. Im Bogenoffsetwerk Radebeul (KBA-Sheetfed Solutions, KBA-Industrial Solutions) werden 28 und im Stammwerk Würzburg (KBA-Digital & Web Solutions, KBA-NotaSys, KBA-Industrial Solutions) 38 Nachwuchskräfte intensiv in Theorie und Praxis auf das Berufsleben vorbereitet. Bei den Tochtergesellschaften in Bad Oeynhausen (KBA-Kammann), Frankenthal (Albert-Frankenthal), Mödling bei Wien (KBA-Mödling), Stuttgart (KBA-MetalPrint) und Veitshöchheim (KBA-Metronic) starten 24 Auszubildende. Die Mechatroniker und Industriemechaniker der KBA-Metronic erwerben in der staatlich anerkannten KBA-Werkberufsschule in Würzburg ihr berufliches Wissen. Weitere Unternehmen aus dem Umland nutzen die anerkannt hohe Qualität der KBA-Ausbildungsstätten in Würzburg und Radebeul für die Ausbildung ihres Fachkräftenachwuchses. Mit über 11 % liegt der Anteil weiblicher Berufsstarter über dem Durchschnitt im Metallgewerbe.

Die technischen Nachwuchskräfte bei KBA in Würzburg bei einer Schnupperwoche im Juli 2016 (1)

Mechatroniker und Mechaniker besonders gefragt

Beim Fachkräftenachwuchs des in Verpackungs- und Digitaldruckmärkte expandierenden Druckmaschinenherstellers dominieren die Berufe Mechatroniker sowie Industrie- und Zerspanungsmechaniker. Hinzu kommen Konstruktions- und Gießereimechaniker, Elektroniker, Fachinformatiker, Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik. Zusätzlich gehört das duale Studium mit den Fachrichtungen Maschinenbau, Mechatronik und Elektrotechnik zum Ausbildungsspektrum bei KBA.

Der Radebeuler Ausbildungsjahrgang 2016 (2)

Aktiver Beitrag zur Integration von Flüchtlingen

Mit Blick auf die erforderliche Integration der Asylanten in den Arbeitsmarkt wurden an der KBA-Werkberufsschule in Würzburg drei zusätzliche Ausbildungsplätze eingerichtet. Zwei junge Flüchtlinge werden zu Mechatronikern und einer zu einem Fachinformatiker mit Spezialisierung auf Anwendungsentwicklung ausgebildet. Bereits seit August 2015 erhalten im Radebeuler KBA-Werk zwei Asylbewerber eine Ausbildung zu Mechatronikern.