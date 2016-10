Im soeben erschienenen KBA Report Nr. 49 findet der Leser einen umfassenden Rückblick auf die drupa 2016, Artikel zu wesentlichen Neuheiten und Praxisberichte aus Druckereien in unterschiedlichen Märkten und vielen Ländern. Im Editorial der Kundenzeitschrift stellt Claus Bolza-Schünemann, CEO der Koenig & Bauer AG, zufrieden fest: „Für alle, die mit oder durch Print ihr Geld verdienen, war die drupa 2016 eine gute Messe. Nach schwierigen Jahren hat sich das Gedruckte mit bewährten und neuen Technologien und noch mehr Anwendungen in Düsseldorf dynamisch zurückgemeldet.“

Die Ausgabe Nr. 49 des Kundenmagazins KBA Report beschäftigt sich u. a. intensiv mit den Neuheiten zur zurückliegenden drupa 2016

Dabei lag der Fokus im Printbereich in diesem Jahr eindeutig auf den Wachstumssegmenten Digital, Verpackung und industrieller Funktionsdruck sowie der zunehmenden Vernetzung der Produkte, Prozesse und Akteure in Richtung Industrie 4.0. Über die von KBA zur drupa vorgestellten Inkjet-Anlagen RotaJET L für den Akzidenz-, Publikations- und Funktionsdruck sowie VariJET 106 – Powered by Xerox für den digitalen Faltschachteldruck wird in der Kundenzeitschrift ausführlich berichtet, ebenso über zukunftsorientierte Verfahren wie den LED-UV-Druck, den migrationsfreien Flexodruck mit wasserbasierenden Farben, die neue Rotationssiebdruckanlage Rapida RSP 106 für Luxus-Veredelungen und den Einstieg von KBA-Sheetfed in das Postpress-Segment. Das Themenspektrum auf 52 Seiten ist so breit wie die KBA-Produktpalette.

KBA Report ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch bei der jeweiligen KBA-Landesvertretung sowie im Marketing der

Koenig & Bauer AG

Tel.: +49 (0)931 909-4567

Fax: +49 (0)931 909-6015

E-Mail: marketing(at)kba.com

als Printmagazin erhältlich oder als PDF-Download.