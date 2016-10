Am 1. Oktober feierte die Radebeuler Kindertagesstätte Glücksbärchen ihr zehntes Jubiläum. Das ortsansässige große Werk der Koenig & Bauer AG (KBA) war an der Gründung maßgeblich beteiligt. Der weit über die Region hinaus bekannte Druckmaschinenhersteller unterstützte mit einer Anschubfinanzierung und half bei Baumaßnahmen. Auch logistisch hält das KBA-Werk der Kindertagesstätte seit zehn Jahren zur Stange. So kocht die werkseigene Betriebskantine jeden Tag frisch für die Kinder.