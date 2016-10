12. Cortina User Workshop bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven

„So viel Offenheit, Ehrlichkeit und Kollegialität erlebt man auf anderen Veranstaltungen eher selten“, schwärmte einer der Teilnehmer des 12. Cortina User Workshops am 21. und 22. September beim diesjährigen Gastgeber Nordsee-Zeitung in Bremerhaven. Das Programm war höchst abwechslungsreich, bot nützliche Informationen aus erster Hand und sollte in dieser Form weitergeführt werden, waren sich die anwesenden Anwender der wasserlosen Offsetrotation KBA Cortina und die Vertreter der Lieferindustrie einig.

Matthias Ditzen-Blanke, Geschäftsführer des Druckzentrums Nordsee, bezeichnete seine Entscheidung vor zehn Jahren für die wasserlos druckende KBA Cortina als Glücksgriff (2) Bereits am Vorabend des Workshops hatten die fast 90 Teilnehmer die Gelegenheit, die Nachtproduktion im Druckzentrum der Nordsee-Zeitung zu beobachten. Matthias Ditzen-Blanke, Geschäftsführer des Druckzentrums, schilderte am nächsten Morgen die Beweggründe für die vor zehn Jahren getroffene Entscheidung für die wasserlos druckende KBA Cortina und die seither gemachten Erfahrungen. Ditzen-Blanke: „Die Anzahl der Aufträge ist seit Inbetriebnahme der Cortina im Jahr 2008 deutlich gestiegen. Wir sind heute nicht mehr nur die Druckerei der Nordsee-Zeitung, sondern Dienstleister für höchst unterschiedliche Kunden. 30 % mehr Papiertonnage drücken sich vor allem im gestiegenen Volumen gedruckter Beilagen aus. Trotz der unternehmerischen Herausforderung, in ein schrumpfendes Marktsegment zu investieren, hat sich die Entscheidung für die Cortina als Glücksgriff erwiesen. Ich würde es jederzeit wieder tun.“

Lars Cordes, Betriebsleiter im Druckzentrum Nordsee, berichtete über neue Anwendungen mit der wasserlosen Drucktechnik (3) Lars Cordes, Betriebsleiter im Druckzentrum Nordsee, berichtete vor allem über die neuen Anwendungen mit der wasserlosen Drucktechnik. „Semi-Commercial-Produktionen sind für uns weniger attraktiv, weil wir uns gegen klassische Heatset-Drucker positionieren müssten“, sagte Cordes. „Viel spannender seien zeitungsähnliche und hybride Drucksachen sowie Produktionen, die durch neue Papiere, neue Falzarten etc. ein völlig neues Potenzial ausschöpften. Das reicht vom über 1.000 Seiten starken Ersatzteilkatalog bis zum Kalender. Alles Beispiele, die mehr bringen als Höchstauflagen bei Beilagen“, sagte Cordes. „Durch die Optimierung von Maschinentechnik und Materialien schaffen wir uns einen neuen Markt.“

Der 12. Cortina User Workshop war wieder sehr international besetzt. Die ca. 90 Teilnehmer kamen aus Benelux, Deutschland, Skandinavien, Frankreich, der Schweiz, Korea und den USA (5)

Zufriedene Anwender

Für Peter Benz, Projektmanager Cortina bei KBA, ist die wasserlose Offsetrotation auch zwölf Jahre nach Markteinführung noch immer ein Konzept mit Zukunftsperspektiven (4)

Der Cortina User Workshop war wieder sehr international besetzt. Die Anwender kamen aus Benelux, Deutschland, Skandinavien, Frankreich und der Schweiz, die Vertreter der Lieferindustrie sogar aus Korea und den USA. Im Fokus standen einmal mehr der Gedankenaustausch über den wasserlosen Coldset-Druck, die Materialauswahl und die Erfahrungen mit der Druckmaschine KBA Cortina. Die Anwender hatten in verschiedenen Projekten Strategien für die Weiterentwicklung von Maschine und Consumables erarbeitet und berichteten darüber, um den wasserlosen und ressourcenschonenden Offset-Zeitungsdruck weiter voranzutreiben.

Nach den Worten von Peter Benz, Projektmanager Cortina bei KBA, ist die wasserlose Offsetrotation auch zwölf Jahre nach Markteinführung noch immer ein Konzept mit Zukunftsperspektiven: „Der Prozess ermöglicht gegenüber dem klassischen Coldset-Nassoffset eine Steigerung der Qualität, Flexibilität und Produktivität und bietet damit deutliche Vorteile im Wettbewerb.“

Passend zum Veranstaltungsort Bremerhaven gab’s für die Teilnehmer des 12. Cortina Workshops bei der Nordsee-Zeitung ein Buddelschiff (1) Die mit der KBA Cortina entstehenden Freiräume für qualitativ hervorstechende Zeitungsprodukte und akzidenznahe Aufträge bestätigten die Teilnehmer, appellierten aber auch an den Maschinenhersteller und die Lieferanten der Verbrauchsmaterialien, den Prozess weiterzuentwickeln. Wer dahinter Unzufriedenheit der Anwender vermutet, liegt falsch. Im Gegenteil zeigt eine Umfrage unter den Cortina-Anwendern, dass die Maschine und der Prozess bei praktisch allen Druckhäusern zur Zufriedenheit laufen. Aus der Zeitungs-druckmaschine von 2004 ist eine Maschine für Zeitungen und Akzidenzen geworden. Heute arbeiten die Cortina-Drucker mit deutlich verbesserten Farben, Papieren, Druckplatten und anderen Consumables, einige sogar erfolgreich mit Lackwerken für die Druckveredelung.

Lieferindustrie weiter am Ball

Auch prominente Hersteller von Verbrauchsmaterialien gaben einen Einblick in ihre Strategien. So gab die FlintGroup, die das Segment Coldset-Farben von Siegwerk übernommen hat, ein klares Commitment zur Weiterführung der Cortina-Farben-Produktion ab. Presstek kündigte an, bald ein wasserbasiertes und komplett chemiefreies Plattensystem auf den Markt zu bringen. apex international informierte über seine neuen Rasterwalzen und die kürzlich angekündigte Kooperation mit KBA.

Gruppenbild mit den Cortina-Anwendern und Vertretern der Lieferindustrie vor dem Druckzentrum Nordsee in Bremerhaven (6)

Der nächste KBA Cortina-Workshop soll im September 2017 beim Rasterwalzenhersteller apex international in den Niederlanden stattfinden.